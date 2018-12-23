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В Украине за месяц растаможили 11 тыс. авто на "еврономерах"

В Украине за месяц растаможили 11 тыс. авто на "еврономерах"

С 25 ноября по 26 декабря в Украине растаможили 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены с января 2015 года до ноября 2018 года.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.

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Как отмечается, из общего количества растаможенных авто – почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно оплатили 81,5 млн грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Кроме того, в течение 26 декабря было растаможено почти 1,4 тыс. автомобилей.

По материалам РБК-Украина
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