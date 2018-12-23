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Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине

Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

Об этом он сообщил в Twitter.

“Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю”, – написал Маск, прикрепив карту пунктов подзарядки.

Позже он добавил, что станции будут находиться по всей Европе, в частности в Украине.

“Superchargers распространится на 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции”, – резюмировал он.

Так, в следующем году в Украине должны появиться станции Tesla Superchargers – в селе Опарипсы в Ровенской области и в Житомире.

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По материалам Економічна Правда
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