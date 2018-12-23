В "Нафтогазе" рассказали, когда начнется взыскание активов "Газпрома"

В начале 2019 года начнутся судебные заседания по взысканию активов российского “Газпрома” в Нидерландах и Великобритании.

Об этом сообщает исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

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По его словам, уже в начале января состоится судебное заседание в Нидерландах по принудительному взысканию активов “Газпрома”. После этого в феврале ожидается суд в Великобритании.

Кроме того, в НАК ожидают решения суда в Техасе, где украинская сторона пытается получить информацию об активах “Газпрома”.

Справка finance.ua:

Суд в США согласился с требованиями “Нафтогаза” по “Газпрому” и обязал международные финансовые институты раскрыть информацию об активах и транзакциях российской компании.