В "Нафтогазе" рассказали, когда начнется взыскание активов "Газпрома"

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В начале 2019 года начнутся судебные заседания по взысканию активов российского “Газпрома” в Нидерландах и Великобритании.
Об этом сообщает исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.
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По его словам, уже в начале января состоится судебное заседание в Нидерландах по принудительному взысканию активов “Газпрома”. После этого в феврале ожидается суд в Великобритании.
Кроме того, в НАК ожидают решения суда в Техасе, где украинская сторона пытается получить информацию об активах “Газпрома”.
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