В "Нафтогазе" рассказали о судебных процессах против "Газпрома" в США

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Федеральный суд в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК “Нафтогаз Украина” на получение информации об активах “Газпрома” в Европе.
Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
По информации пресс-службы, суды уже удовлетворили требования “Нафтогаза” на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York.
Читайте также: Нафтогаз обнародовал решение Стокгольмского арбитража
“В ближайшие дни “Нафтогаз” направит этим компаниям соответствующие повестки”, – говорится в сообщении пресслужбы.
Как отметили в НАК, 6 декабря “Нафтогаз”, с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате Газпромом 2,6 млрд долларов, подала иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах “Газпрома” в Европе.
Иски поданы против следующих компаний:
- GLAS Americas LLC – финансовая компания, которая, вероятно, владеет информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит Газпрому. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG.
- Deutsche Bank Trust Company Americas – американский банк-корреспондент московского Газпромбанка, в котором Газпром имеет счет. Газпромбанк владеет швейцарской аффилированной компанией Gazprombank (Switzerland) Ltd. Нафтогаз требует от Deutsche Bank информацию об операциях Газпрома с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах.
- Bank of New York Mellon – банк, который управляет газпромовской программой АДР и, вероятно, владеет информацией о последних операциях Газпрома с акциями его голландских дочерних компаний. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск против Газпрома о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома. Bank of New York также может владеть информацией о местонахождении акций Северного потока – 2 и данными о банковских счетах Газпрома в Швейцарии. Нафтогазу необходима эта информация для подготовки исков об аресте активов, которые он будет подавать в Швейцарии.
- DeGolyer & MacNaughton – нефтегазовая консультационная компания, предоставляющая Газпрому услуги по аудиту запасов нефти и газа и может владеть информацией о проектах Газпрома в области добычи нефти и газа, корпоративной структуре этих проектов и планах по изменению структуры собственности в этих проектах. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать иск о взыскании убытков в Нидерландах, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома.
- Gazprom Marketing & Trading USA Inc. – компания, которой опосредованно владеет Газпром, и которая может владеть информацией о последних операциях Газпрома по передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах Газпрома в Швейцарии и местонахождении акций Северного потока – 2, принадлежащих Газпрому. Нафтогазу необходима эта информация для подготовки указанных исков в Нидерландах и Швейцарии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»13 ч. назад - 7028 28
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке9 ч. назад - 3178 15
ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евро14 ч. назад - 1661 15
Банкротство ЗАЗа: радоваться, печалиться или искать перспективы?5 ч. назад - 610 13
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцев8 ч. назад - 3099 13
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»13 ч. назад - 7028 28
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае16 ч. назад - 5481 7
Илон Маск замахнулся на заводы General MotorsВчера, 22:30 - 4216 1
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке9 ч. назад - 3178 15
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцев8 ч. назад - 3099 13
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1127
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2444 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1838 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5524 6
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2222 2