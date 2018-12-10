В "Нафтогазе" рассказали о судебных процессах против "Газпрома" в США

Федеральный суд в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК “Нафтогаз Украина” на получение информации об активах “Газпрома” в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

По информации пресс-службы, суды уже удовлетворили требования “Нафтогаза” на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York.

Читайте также: Нафтогаз обнародовал решение Стокгольмского арбитража

“В ближайшие дни “Нафтогаз” направит этим компаниям соответствующие повестки”, – говорится в сообщении пресслужбы.

Как отметили в НАК, 6 декабря “Нафтогаз”, с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате Газпромом 2,6 млрд долларов, подала иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах “Газпрома” в Европе.

Иски поданы против следующих компаний:

- GLAS Americas LLC – финансовая компания, которая, вероятно, владеет информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит Газпрому. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG.

- Deutsche Bank Trust Company Americas – американский банк-корреспондент московского Газпромбанка, в котором Газпром имеет счет. Газпромбанк владеет швейцарской аффилированной компанией Gazprombank (Switzerland) Ltd. Нафтогаз требует от Deutsche Bank информацию об операциях Газпрома с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах.

- Bank of New York Mellon – банк, который управляет газпромовской программой АДР и, вероятно, владеет информацией о последних операциях Газпрома с акциями его голландских дочерних компаний. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск против Газпрома о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома. Bank of New York также может владеть информацией о местонахождении акций Северного потока – 2 и данными о банковских счетах Газпрома в Швейцарии. Нафтогазу необходима эта информация для подготовки исков об аресте активов, которые он будет подавать в Швейцарии.

- DeGolyer & MacNaughton – нефтегазовая консультационная компания, предоставляющая Газпрому услуги по аудиту запасов нефти и газа и может владеть информацией о проектах Газпрома в области добычи нефти и газа, корпоративной структуре этих проектов и планах по изменению структуры собственности в этих проектах. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать иск о взыскании убытков в Нидерландах, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома.

- Gazprom Marketing & Trading USA Inc. – компания, которой опосредованно владеет Газпром, и которая может владеть информацией о последних операциях Газпрома по передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах Газпрома в Швейцарии и местонахождении акций Северного потока – 2, принадлежащих Газпрому. Нафтогазу необходима эта информация для подготовки указанных исков в Нидерландах и Швейцарии.