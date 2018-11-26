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Нафтогаз обнародовал решение Стокгольмского арбитража

Нафтогаз обнародовал решение Стокгольмского арбитража

НАК «Нафтогаз Украины» обнародовал оригиналы окончательных решений Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма по контрактам на поставку и транзит газа из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

“Ввиду значительного общественного интереса и многочисленных запросов на раскрытие деталей процесса в Стокгольме, НАК «Нафтогаз Украины» впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа”, – говорится в сообщении.

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Некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требования конфиденциальности контрактов между Нафтогазом и Газпромом от 2009 года.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску “Нафтогаза” против “Газпрома”, согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов. В частности, “Нафтогаз” в конце ноября засчитал в погашение долгов “Газпрому” 3,8 млн долларов переплаты за транзит.

В ноябре стало известно, что Стокгольмский арбитраж объединил иски “Нафтогаза” и “Газпрома” в рамках нового арбитражного процесса. В частности, “Нафтогаз” требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Общая сумма требований “Нафтогаза” составляет 12 млрд долларов (включая проценты).

По материалам РБК-Украина
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