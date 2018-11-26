В "Нафтогазе" прокомментировали названные правительством сроки отказа Украины от импортного газа

Украина имеет тенденции к 2025 года перейти на собственный газ, впрочем, пока на пути к этому существует немало проблем.

Такое мнение высказал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

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Комментируя, насколько активно Украина пускает на свою территорию компании, которые готовы добывать газ, Коболев вспомнил, что, по крайней мере, Полтавская область делает это недостаточно активно.

“Полтавская область — не очень активно пускает. Главная область, которая сейчас находится под вопросом у всех”, — сказал Коболев.

По его словам, она пока пустила лишь несколько компаний, которые ничего нигде не добывают.

“А таким компаниям, как „Укргазвидобування“ и другим крупным компаниям они отказывают. Поэтому трудно оценивать реалистичность этой цифры, не понимая, как будет построен новый процесс предоставления разрешений на добычу нефти и газа”, — заявил глава “Нафтогаза”.

По его словам, определенную надежду дает то, что в октябре состоялись первые аукционы на приобретение права разработки одного из месторождений, а сейчас планируется делать этих аукционов гораздо больше.

На вопрос о том, существуют тенденции к тому, что Украина к 2025 году Украина сможет перейти на собственный газ, Коболев ответил утвердительно.

“Я эти тенденции вижу, и здесь есть два момента — это увеличение добычи, который будет зависеть в первую очередь от способности прозрачно, эффективно и быстро выдавать разрешения на новые месторождения. Второй — это сокращение потребления газа. Здесь ключевым моментом является монетизация субсидий”, — сказал он.