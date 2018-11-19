Гройсман назвал сроки отказа от импортного газа

Украина может к 2025 году самостоятельно удовлетворять свои потребности в газе.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 22 ноября.

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“Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можете выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника”, – сказал премьер.

Также Гройсман отметил, что попытка России реализовать проект Северный поток-2 является ничем иным, как желанием в будущем использовать свое доминирующее положение на рынке энергоресурсов в политических целях.

“Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 миллиардов. Система вполне надежная”, – рассказал премьер.