Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 132 0

Гройсман назвал сроки отказа от импортного газа

Гройсман назвал сроки отказа от импортного газа

Украина может к 2025 году самостоятельно удовлетворять свои потребности в газе.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 22 ноября.

Читайте также: Где в Украине хуже всего платят за газ

“Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можете выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника”, – сказал премьер.

Также Гройсман отметил, что попытка России реализовать проект Северный поток-2 является ничем иным, как желанием в будущем использовать свое доминирующее положение на рынке энергоресурсов в политических целях.

“Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 миллиардов. Система вполне надежная”, – рассказал премьер.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина