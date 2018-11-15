Где в Украине хуже всего платят за газ (инфографика)

Украинцев за долги по новым правилам могут оставлять без тепла даже зимой. Нововведение уже ощутили на себе жители Кривого Рога. Так, местное предприятие не выполнило график погашения долга, а “Нафтогаз” отказался подписывать с ними договор.

По новым правилам это дает возможность законно в отопительный период оставлять котельные без газа, а местных жителей — без тепла. Такая ситуация может повториться и в других городах. Украинцы, которые не будут платить за коммуналку, фактически провоцируют отключение тепла в своих городах.

В зоне риска — Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Луганская, Одесская области и Киев. Здесь самые высокие долги за газ. И если предприятия в этих регионах не будут вовремя выполнять план по погашению задолженности, в любой момент они могут остаться без голубого топлива.