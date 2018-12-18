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Супрун: с нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки

Супрун: с нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки

С 1 января 2019 года в аптечные заведения можно будет возвращать лекарственные средства.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

“С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они вскрыты, что они не были в употреблении, не была ли повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены”, – отметила Супрун.

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Как известно, перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 19.03.1994 г. №172. Среди них: продовольственные товары, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены, некоторые непродовольственные товары, в том числе парфюмерно-косметические изделия, детские игрушки мягкие, аппараты для бритья, ткани, белье постельное, чулочно-носочные изделия, аудио- и видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью, ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и т.д.

По материалам УКРИНФОРМ
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