Во Львове сотрудницу банка осудили на девять лет за кражу денег

Во Львове бывшую руководительницу отдела одного из банков суд приговорил к девяти годам лишения свободы за присвоение 1,2 млн гривен, 183 тысяч долларов и 51 тысячи евро.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Правоохранители установили, что руководительница отдела розничного бизнеса инициировала в электронной системе банка досрочный разрыв депозитных договоров клиентов. Позже она от имени более 20 вкладчиков подделала заявления на выдачу наличных, получила их в кассе банка и присвоила.

Кроме лишения свободы подсудимой запретили на три года занимать должности, связанные с финансово-банковской деятельностью, а также конфисковали все принадлежащее ей имущество.

Нанесенные клиентам убытки банк компенсировал в полном объеме.