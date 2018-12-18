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Во Львове сотрудницу банка осудили на девять лет за кражу денег

Во Львове сотрудницу банка осудили на девять лет за кражу денег

Во Львове бывшую руководительницу отдела одного из банков суд приговорил к девяти годам лишения свободы за присвоение 1,2 млн гривен, 183 тысяч долларов и 51 тысячи евро.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Правоохранители установили, что руководительница отдела розничного бизнеса инициировала в электронной системе банка досрочный разрыв депозитных договоров клиентов. Позже она от имени более 20 вкладчиков подделала заявления на выдачу наличных, получила их в кассе банка и присвоила.

Кроме лишения свободы подсудимой запретили на три года занимать должности, связанные с финансово-банковской деятельностью, а также конфисковали все принадлежащее ей имущество.

Нанесенные клиентам убытки банк компенсировал в полном объеме.

По материалам Корреспондент.net
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