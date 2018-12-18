Из "Укргаздобычи" уволили должностных лиц, которых подозревают в коррупции

Из “Укргаздобычи” уволили двух сотрудников, которых в четверг задержали по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Директор по подготовке и транспортировке газа В. Гордиенко и начальник механико-энергетического департамента В. Никитин были уволены из “Укргаздобычи”, – говорится в сообщении.

“Мы активно сотрудничаем со следствием и будем принимать все законные меры, чтобы эти лица понесли справедливое наказание в случае, если их вина будет доказана”, – прокомментировал председатель правления УГД Олег Прохоренко.