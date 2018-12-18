Авиауслугами в этом году воспользовались 20 млн украинцев - Омелян

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За последние три года Украина удвоила пассажиропоток в аэропортах Украины. А в этом году авиауслугами воспользовалось 20 млн украинцев.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
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“За последние 3 года мы удвоили пассажиропоток в аэропортах Украины. 2015 год – 10 млн пассажиров. 2018 год – 20 млн пассажиров!” – написал Омелян.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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