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Сумская власть планирует в следующем году закупить 27 троллейбусов

Сумская власть планирует в следующем году закупить 27 троллейбусов

В 2019 году власть города Суммы намерена закупить 27 троллейбусов.

Решение относительно финансирования этой программы принято во время очередной сессии Сумского горсовета.

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Комплексная программа развития городского пассажирского транспорта в городе Сумы рассчитана на 2019-2021 годы, и расходы на нее предусмотрены в размере 708,3 млн грн. Из них 560,9 млн грн – это средства городского бюджета, 125,4 млн – кредитные средства, а 21,9 млн – деньги КП «Электроавтотранс».

Упомянутой программой предусмотрено приобретение в 2019 году 27 троллейбусов, из которых 22 должно быть куплено за счет кредита Европейского инвестиционного банка, и 6 автобусов.

По материалам УКРИНФОРМ
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