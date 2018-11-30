Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 68 0

В Запорожской области подорожает проезд в пригородных автобусах

В Запорожской области подорожает проезд в пригородных автобусах

В Мелитопольском районе Запорожской области с 8 декабря подорожает проезд в пригородных автобусах. Как стало известно, цена билета на всех направлениях увеличится на 25%.

Повышение стоимости проезда связывают с подорожанием топлива, поскольку чем больше километраж, тем выше расход топлива, объяснили в администрации Мелитопольской автостанции, передает издание 0619.

В результате стоимость проезда в маршрутке до села Семеновка вырастет до 10 гривен (ранее – восемь), в Ровное – 12 гривен вместо 10, а цена на проезд через поселок Мирное составит 15 гривен вместо 12.

Кроме того, цена билета в автобусе, курсирующем до села Терпенье, будет составлять 19 гривен (ранее – 15).

Напомним, с 1 ноября в Запорожье выросла стоимость проезда в маршрутных такси – до семи-восьми гривен, а также в муниципальных автобусах – до пяти гривен.

Перед этим в Харькове проезд в маршрутках стал обходиться горожанам на полторы-две гривни дороже, чем раньше. Поездка по городу стоит в среднем девять-десять гривен, вместо прежних четырех-шести. Кроме того, ранее о подорожании проезда предупредили киевские перевозчики.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина