В Запорожской области подорожает проезд в пригородных автобусах

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В Мелитопольском районе Запорожской области с 8 декабря подорожает проезд в пригородных автобусах. Как стало известно, цена билета на всех направлениях увеличится на 25%.
Повышение стоимости проезда связывают с подорожанием топлива, поскольку чем больше километраж, тем выше расход топлива, объяснили в администрации Мелитопольской автостанции, передает издание 0619.
В результате стоимость проезда в маршрутке до села Семеновка вырастет до 10 гривен (ранее – восемь), в Ровное – 12 гривен вместо 10, а цена на проезд через поселок Мирное составит 15 гривен вместо 12.
Кроме того, цена билета в автобусе, курсирующем до села Терпенье, будет составлять 19 гривен (ранее – 15).
Напомним, с 1 ноября в Запорожье выросла стоимость проезда в маршрутных такси – до семи-восьми гривен, а также в муниципальных автобусах – до пяти гривен.
Перед этим в Харькове проезд в маршрутках стал обходиться горожанам на полторы-две гривни дороже, чем раньше. Поездка по городу стоит в среднем девять-десять гривен, вместо прежних четырех-шести. Кроме того, ранее о подорожании проезда предупредили киевские перевозчики.
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