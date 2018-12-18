В течение двух лет в Украине появится почти 500 островков безопасности

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В течение следующих 2019-2020 годов в Украине будут оборудованы 419 элементов направляющих островков на полосе движения.
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
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“Задачей 3 приложения 2 к Государственной программе повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года предусмотрено устройство в течение 2019-2020 годов 419 элементов направляющих островков на полосе движения при въезде в населенный пункт, в частности установление уличного освещения с автономным электрообеспечением на базе солнечного модуля, установление необходимых дорожных знаков, других элементов и оборудования с антивандальным покрытием; нанесение дорожной разметки со встроенными светоотражающими элементами “кошачий глаз”, – сообщили в ведомстве.
При этом в пресс-службе уточнили, что исполнителем данного мероприятия является Государственное агентство автомобильных дорог Украины. Общая сумма работ составляет 779 691 000 грн.
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