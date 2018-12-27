В Запорожье планируют заменить все маршрутки до 2020 года

В Запорожье местные власти планируют до 2020 года заменить маршрутные такси на городские автобусы большой вместимости.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает Сегодня.

Читайте также: В Украине можно проверить лицензию маршрутки по номеру машины

В горсовете отметили, что в настоящее время на маршруты ежедневно выходит 41 автобус марки МАЗ-203, а для полной замены маршруток автобусами планируется приобрести до 150 МАЗов.

Отметим, что сейчас в Запорожье действует шесть маршрутов, на которых курсируют большие городские автобусы, а в начале 2019 года к ним добавятся еще три маршрута — №39 “Никопольское шоссе – ул. Университетская”, №78 “Симферопольское шоссе – ДК ЗАлК” и №29 “Заводской район – 4-й Южный”.