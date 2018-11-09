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В Украине можно проверить лицензию маршрутки по номеру машины

В Украине можно проверить лицензию маршрутки по номеру машины

Данные о наличии лицензий у перевозчиков открыли для публичного доступа. Так, с помощью сервисов Opendatabot можно проверить наличие лицензии у перевозчика по номеру автомобиля.

В Opendatabot сообщают, что сейчас в Украине 89,7 тысячи маршруток имеют лицензии на перевозку пассажиров. Самыми популярными являются марки маршрутных такси БАЗ, БОГДАН и ПАЗ.

В сервисе сообщают, что в случае, если маршрутка не имеет лицензии на перевозку пассажиров, она может быть опасной, ведь ее не проверяли соответствующие государственные органы.

«Это означает, что маршрутка не проверяется и может быть опасна. Лучший вариант — не пользоваться ее услугами», — объясняет Даниил Молчанов, руководитель направления развития электронных услуг TAPAS.

По материалам hromadske.tv
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