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Украинскую границу за год пересекли почти 100 млн человек

Украинскую границу за год пересекли почти 100 млн человек

В этом году количество оформленных пограничниками людей может превысить показатель в 100 млн человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

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Как отмечается, с начала 2018 года пограничники оформили 93 млн граждан и почти 19 млн транспортных средств.

“И с учетом времени, что еще остался в декабре, этот показатель может превысить 100 млн человек”, – отметил глава ГПСУ Петр Цигикал.

Он также отметил, что пограничники каждый год фиксируют рост объемов пропускных операций в среднем на 4%. При этом 71% лиц составляют граждане Украины (66,4 млн человек), а иностранцы – 29%.

Кроме того, по словам Цигикала, количество лиц, которые воспользовались авиационным сообщением для пересечения государственной границы, также выросла на более 3,2 млн человек.

Также сообщается, что с начала года по тем или иным причинам в пропуске отказано почти 29 тыс. человек.

По материалам РБК-Украина
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