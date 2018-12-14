С начала года украинцы оформили более 4 млн биометрических паспортов

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В течение 2018 граждане Украины оформили 4 млн 700 биометрических паспортов для выезда за границу.
Об этом сообщил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
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“По состоянию на 17 декабря этого года было оформлено 4 млн 700 загранпаспортов, это на 700 единиц больше, чем в прошлом 2017 году”, – рассказал он.
В течение 2015-2017 годов в Украине было оформлено 5 млн 516 тыс. 141 биометрический загранпаспорт.
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