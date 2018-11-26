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Паспорт за 10 минут: нововведения в оформлении документа

Паспорт за 10 минут: нововведения в оформлении документа

Теперь внутренний и заграничный паспорта можно оформить онлайн за 10 мин. Пока услуга доступна только в Киеве, но скоро им смогут воспользоваться и жители других городов.

Сначала надо ввести номер идентификационного кода, персональные данные и указать свой возраст. После того онлайн-платформа выдает QR-код, в котором скрыта вся информация, которая заполнялась.

Далее с QR-кодом необходимо прийти в Государственную миграционную службу. Там проверят данные, возьмут отпечатки пальцев, образец подписи и сделают фото. На этом процедура заканчивается.

Все указанные на онлайн-платформе данные не хранятся на серверах ГМС. Процедура полностью конфиденциальна.

По материалам Телеканал 24
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