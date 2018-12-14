НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины

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Национальный банк ожидает увеличения международных резервов Украины на конец 2018 года до 20 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Как отметили в НБУ, резервы вырастут за счет новой программы Международного валютного фонда SBA объемом 2,8 млрд СПЗ (около 3,9 млрд долларов), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на 750 млн долларов, которую одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансирования от Европейской комиссии объемом 1 млрд евро.
“Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долларов на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году”, – говорится в сообщении НБУ.
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