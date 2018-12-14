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НБУ назвал ключевые риски для реального сектора экономики

НБУ назвал ключевые риски для реального сектора экономики

Мировое падение цен на сырье является наибольшим риском для реального сектора экономики.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

“Среди базовых отраслей наибольшие риски присущи металлургии и масло-жировом производству. Основной фактор риска — ожидаемое снижение мировых цен”, – говорится в отчете.

За 10 месяцев 2018 года объем металлургического производства вырос всего на 1,6% из-за ремонтных работ на отдельных комбинатах и осложнения перевозок Азовским морем.

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Вместе с тем экспорт металлургической продукции увеличился на 25% до 9 млрд долл. благодаря низкой базе сравнения и благоприятным мировым ценам в начале года. Впрочем, во втором полугодии цены начали снижаться. В 2019 году эта тенденция продолжится: мировые цены на металлургическую продукцию могут снизиться в среднем на 10%.

Кроме того, блокировка Россией Азовского моря может привести к снижению объемов производства расположенных в Мариуполе заводов, на которые приходится около трети производства отрасли в 2018 году.

“Существует два препятствия для переориентации экспорта на порты Черного моря: увеличение себестоимости и ограниченные возможности транспортировки по железной дороге”, — отметили в НБУ.

Мировые цены на масло падают с начала года из-за избыточного предложения подсолнечника и других масличных культур. Как результат, за 9 месяцев экспорт подсолнечного масла в денежном выражении снизился на 10%. Одним из последствий этого является повышение долговой нагрузки в отрасли. Цены на масличные культуры будут снижаться из-за высокого урожая. В 2019 году физические объемы экспорта будут расти благодаря высокому урожаю подсолнечника.

В целом производство умеренно растет, а долговая нагрузка почти не меняется. За 10 месяцев объем производства в большинстве отраслей вырос на 2-3%.

Спад зафиксирован в следующих областях:

легкая промышленность (-2,9% ↓)
пищевая промышленность (-1,7% ↓).
масложировое производство (-9,9% ↓).

Масложировое производство сократилось из-за меньшего урожая подсолнечника в прошлом маркетинговом году. За последние 12 месяцев долговая нагрузка на реальный сектор умеренно сократилась: соотношение долга к EBITDA снизилось с пунктом 2,6 прошлого года до 2,1.

Однако в масло-жировом производстве, энергетике и транспорте нагрузки умеренно повысились. Несколько снизилась долговая нагрузка в машиностроении и производстве строительных материалов.

По материалам УНН
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