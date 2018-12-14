НБУ назвал ключевые риски для реального сектора экономики

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Мировое падение цен на сырье является наибольшим риском для реального сектора экономики.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины.
“Среди базовых отраслей наибольшие риски присущи металлургии и масло-жировом производству. Основной фактор риска — ожидаемое снижение мировых цен”, – говорится в отчете.
За 10 месяцев 2018 года объем металлургического производства вырос всего на 1,6% из-за ремонтных работ на отдельных комбинатах и осложнения перевозок Азовским морем.
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Вместе с тем экспорт металлургической продукции увеличился на 25% до 9 млрд долл. благодаря низкой базе сравнения и благоприятным мировым ценам в начале года. Впрочем, во втором полугодии цены начали снижаться. В 2019 году эта тенденция продолжится: мировые цены на металлургическую продукцию могут снизиться в среднем на 10%.
Кроме того, блокировка Россией Азовского моря может привести к снижению объемов производства расположенных в Мариуполе заводов, на которые приходится около трети производства отрасли в 2018 году.
“Существует два препятствия для переориентации экспорта на порты Черного моря: увеличение себестоимости и ограниченные возможности транспортировки по железной дороге”, — отметили в НБУ.
Мировые цены на масло падают с начала года из-за избыточного предложения подсолнечника и других масличных культур. Как результат, за 9 месяцев экспорт подсолнечного масла в денежном выражении снизился на 10%. Одним из последствий этого является повышение долговой нагрузки в отрасли. Цены на масличные культуры будут снижаться из-за высокого урожая. В 2019 году физические объемы экспорта будут расти благодаря высокому урожаю подсолнечника.
В целом производство умеренно растет, а долговая нагрузка почти не меняется. За 10 месяцев объем производства в большинстве отраслей вырос на 2-3%.
Спад зафиксирован в следующих областях:
легкая промышленность (-2,9% ↓)
пищевая промышленность (-1,7% ↓).
масложировое производство (-9,9% ↓).
Масложировое производство сократилось из-за меньшего урожая подсолнечника в прошлом маркетинговом году. За последние 12 месяцев долговая нагрузка на реальный сектор умеренно сократилась: соотношение долга к EBITDA снизилось с пунктом 2,6 прошлого года до 2,1.
Однако в масло-жировом производстве, энергетике и транспорте нагрузки умеренно повысились. Несколько снизилась долговая нагрузка в машиностроении и производстве строительных материалов.
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