Нацбанк назвал ключевой вызов для Украины на следующий год

В 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов, поэтому ключевой вызов на следующий год – как привлечь достаточно ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства.

Об этом сообщает НБУ в “Отчете о финансовой стабильности”.

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Как отмечается в отчете, график выплат довольно напряженный, но управляем, при условии продолжения сотрудничества с МВФ. Предполагается запуск новой программы Stand-By, рассчитанной на 14 месяцев с запланированным объемом 2,8 млрд СПЗ (3,9 млрд долларов), разделенным на три транша.

“Если Украина будет выполнять программу, то риск нехватки финансирования существенно снизится”, – говорится в отчете.

В НБУ отметили, что соглашение с МВФ открывает доступ к средствам других кредиторов, в частности ЕС и ВБ. Их кредиты будут направлены на финансирование потребностей бюджета. Однако чтобы полностью покрыть потребности в финансировании, правительство будет вынуждено размещать еврооблигации, а также активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке.

“Стоимость новых рыночных заимствований высока. Ситуация на мировых рынках долгового капитала не весьма благоприятна, кроме того, положение Украины усложняют двойные выборы следующего года. Как показали размещения еврооблигаций Украины в октябре и отложенное размещение корпоративных еврооблигаций “Нафтогаза” в ноябре, инвесторы уже сейчас требуют значительную премию за риск”, – отметили в НБУ.