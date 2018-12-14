Минфин привлек на внутреннем рынке почти 20 миллиардов гривен

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По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 18 декабря в государственный бюджет привлечено 19,981 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
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В частности, по гривневым бумагам было привлечено 11,36 млрд гривен, по долларовым – почти 252 млн долларов.
Как отмечается, на четырех “коротких” гривневых аукционах было привлечено 11,3 млрд гривен. Срок погашения по таким бумагам составил от 77 до 105 дней, ставка доходности – 20,5%.
Еще на трех аукционах со сроком погашения от 175 до 322 дней было привлечено почти 53 млн гривен. Ставка по ним была на уровне 18,5%.
Министерство финансов также привлекло 251 млн долларов по ставкам 5,4% до 6,3%. Срок погашения – 28 дней.
Еще почти 58 млн долларов Минфин получил от продажи 10-ти и 14-ти месячных облигаций со ставками размещения 7,25% и 7,5% соответственно.
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