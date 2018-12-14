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В Минфине ожидают, что государство получит до 10 млрд грн от растаможивания "еврономеров" по новым правилам

В Минфине ожидают, что государство получит до 10 млрд грн от растаможивания "еврономеров" по новым правилам

В начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает заместитель министра финансов Сергея Верланова.

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Как отметил Верланов, в Минфине рассчитывают получить от растаможки “евроблях” от 5 до 10 млрд грн.

По его мнению, установленные законом условия растаможки автомобилей являются эксклюзивными. “Ставки пошлины и акциза снижены беспрецедентно. Конечно, есть определенный предел, когда растаможивание б/у авто является экономически нецелесообразным. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины”, – сказал заместитель министра.

Верланов также напомнил о том, что в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и с законом о государственном бюджете, по которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.

По материалам РБК-Украина
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