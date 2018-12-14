День финансов, 18 декабря: разделение ГФС, дела заробитчан, порядок растаможки "еврономеров"

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Вторник, 18 декабря. Порядок (хоть и временный) для “еврономеров”, и ключевой вызов для Украины (хоть и по версии НБУ) на 2019 год.
ГФС разделили. Кабинет министров разделил Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. В правительстве уверены: это создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.
Ключевой вызов для Украины на следующий год. Как отмечают в НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов, поэтому ключевой вызов на следующий год – как привлечь достаточно ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства.
Временный порядок растаможки для “еврономеров”. По новым стандартам таможня должна оценивать авто, отталкиваясь от реальной стоимости, а не от завышенной, что указана в каталогах Шваке (Schwacke). В постановлении значится десять видов документов, что могут подтверждать стоимость авто.
Кстати, в Минфине отметили, что в растаможке некоторых “еврономеров” нет экономического смысла. Госбюджет Украины может получить 5-10 млрд гривен от легализации автомобилей на европейских номерах. Но растаможка 13-20-летнего авто становится экономически нецелесообразной
Заработки заробитчан. Украинские заробитчане заработали почти в 1,5 раза больше, но трудовая миграция замедляется. К такому выводу пришли в НБУ, указывая в отчете о финансовой стабильности, что в течение первой половины 2018 года объем зарплат, которые украинцы получили за рубежом, увеличился на 43%. В будущем упрощение процедур для трудоустройства иностранцев в европейских странах может дать новый толчок для усиления трудовой миграции из Украины в Европу.
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