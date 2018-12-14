Украинские заробитчане заработали почти в 1,5 раза больше, однако трудовая миграция замедляется - НБУ

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В течение первой половины 2018 года объем зарплат, которые украинцы получили за рубежом, увеличился на 43%, однако темпы прироста трудовых мигрантов замедляются.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, представленном Национальным банком Украины.
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Отмечается, что из-за роста уровня зарплаты украинских работников снизилось влияние полученной в Украине зарплаты на общие доходы населения.
«Объем зарплаты, полученной украинцами за рубежом, увеличился на 43% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2018 году темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины замедляются, в частности из-за насыщения рынка Польши», – сообщили в НБУ.
В Нацбанке сообщили, что из-за сокращения темпов трудовой миграции в 2019 году в Украине могут замедлиться темпы роста заработных плат. В то же время, после упрощения процедуры трудоустройства украинцев в европейских странах количество работников может существенно возрасти.
«В будущем упрощение процедур для трудоустройства иностранцев в европейских странах может дать новый толчок для усиления трудовой миграции из Украины в Европу ввиду разительной разницы в уровнях зарплат», – добавили в Нацбанке.
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