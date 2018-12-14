Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"

Кабмин утвердил временный порядок растаможки автомобилей на еврономерах.

По новым стандартам таможня должна оценивать авто, отталкиваясь от реальной стоимости, а не от завышенной, что указана в каталогах Шваке (Schwacke).

Об этом говорится в постановлении опубликованной на сайте “Правительственный портал”.

В постановлении значится десять видов документов, что могут подтверждать стоимость авто:

Договор купли-продажи или документ, который его заменяет, и приложения к нему в случае их наличия;

Счет-фактура (инвойс);

Банковские платежные документы, касающиеся оцениваемого транспортного средства;

Другие платежные документы, подтверждающие стоимость оцениваемого транспортного средства и содержат реквизиты, необходимые для идентификации такого транспортного средства;

Договор (соглашение, контракт) с третьими лицами, связанный с договором (соглашением, контрактом) о поставке транспортного средства;

Счета об осуществлении платежей третьим лицам в пользу продавца, если такие платежи осуществляются по условиям, определенным договором (соглашением, контрактом);

Каталоги, спецификации, прейскуранты (прайс-листы) продавца транспортного средства;

Копия таможенной декларации страны экспорта;

Выводы о качественных и стоимостных характеристиках транспортного средства, подготовленные специализированными экспертными организациями, о стоимости транспортного средства;

Справочная информация о стоимости в стране экспорта транспортных средств, являющихся идентичными и/или подобными (аналогичными) оцениваемым транспортным средствам, с вычетом из такой стоимости сумм налогов, подлежащих возвращению в стране экспорта в связи с вывозом (экспортом) таких транспортных средств.

При этом, если, во время растаможки, соответствующие органы смогут довести недостоверность заявленной фактурной стоимости автомобиля, то они могут отказать в оформлении такого авто по заявленной фактурной стоимости. В таком случае оценку будут осуществлять по каталогам.

Новый порядок оформления включает исключительно электронную форму декларирования автомобиля на иностранной регистрации.

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