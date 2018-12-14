Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"

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Кабмин утвердил временный порядок растаможки автомобилей на еврономерах.
По новым стандартам таможня должна оценивать авто, отталкиваясь от реальной стоимости, а не от завышенной, что указана в каталогах Шваке (Schwacke).
Об этом говорится в постановлении опубликованной на сайте “Правительственный портал”.
В постановлении значится десять видов документов, что могут подтверждать стоимость авто:
При этом, если, во время растаможки, соответствующие органы смогут довести недостоверность заявленной фактурной стоимости автомобиля, то они могут отказать в оформлении такого авто по заявленной фактурной стоимости. В таком случае оценку будут осуществлять по каталогам.
Новый порядок оформления включает исключительно электронную форму декларирования автомобиля на иностранной регистрации.
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