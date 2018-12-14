В растаможке некоторых "евроблях" нет экономического смысла - Минфин

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Госбюджет Украины может получить 5-10 млрд гривен от легализации автомобилей на европейских номерах. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Верланов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Верланов также отметил, что растаможивать некоторые автомобили не имеет экономического смысла – в первую очередь, для их владельцев.
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“По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 миллиардов гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и вообще легализуют ли”, – сказал Верланов и напомнил, что все деньги от растаможки “евроблях” пойдут в пенсионный фонд.
По его словам, существует граница, когда растаможка подержанного авто становится экономически нецелесообразной.
“Как правило, это автомобили 13-20-летнего возраста. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины”, – заявил Верланов.
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