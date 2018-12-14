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Кабмин направит 2,5 млрд гривен на метро на Виноградарь

Кабмин направит 2,5 млрд гривен на метро на Виноградарь

Кабинет министров Украины направит 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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По его словам, сумму выделят в рамках программ инфраструктурного развития регионов.

“Сегодня мы примем решение о строительстве: 2,5 млрд гривен правительственной поддержки будут направлены на метро на Виноградарь”, – заявил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подписали договор о строительстве метро на Виноградарь. В рамках первой очереди предполагается строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды”. Также планируется ответвление в сторону станции “Виноградарь”.

“Мостицкая” будет строиться как станция глубокого заложения, а “Проспект Правды” и следующие планируется строить открытым способом. Строительство продлится до 2021 года, а бюджет работ составит 5 млрд 993 млн гривен.

По материалам РБК-Украина
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