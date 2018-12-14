Метро на Виноградарь планируют построить в течение четырех лет

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Новые станции метро от ст.м. «Сырец» в сторону жилмассива Виноградарь начнут строить в 2019 году.
В проекте бюджета, который депутаты Киевсовета поддержали 87 голосами, зафиксирована соответствующая статья расходов.
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Отмечается, что на работы в следующем году планируют выделить 500 млн грн. Согласно документу, продолжение Сырецко-Печерской ветви улучшит транспортное обслуживание жителей массивов Виноградарь, Синеозерный, Белицкий, Мостицкий, Ветряные горы, Поселок Шевченко, Минский массив и частично Приорка. Также это улучшит экологическое состояние в районе за счет уменьшения интенсивности движения наземного транспорта.
Также сообщается, что в этом году хотят выполнить 28% из запланированных работ. В 2020 году – 44% работ. До 2023 года строительство двух станций – Проспект Правды и Мостицкая – будет завершено.
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