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Метро на Виноградарь планируют построить в течение четырех лет

Метро на Виноградарь планируют построить в течение четырех лет

Новые станции метро от ст.м. «Сырец» в сторону жилмассива Виноградарь начнут строить в 2019 году.

В проекте бюджета, который депутаты Киевсовета поддержали 87 голосами, зафиксирована соответствующая статья расходов.

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Отмечается, что на работы в следующем году планируют выделить 500 млн грн. Согласно документу, продолжение Сырецко-Печерской ветви улучшит транспортное обслуживание жителей массивов Виноградарь, Синеозерный, Белицкий, Мостицкий, Ветряные горы, Поселок Шевченко, Минский массив и частично Приорка. Также это улучшит экологическое состояние в районе за счет уменьшения интенсивности движения наземного транспорта.

Также сообщается, что в этом году хотят выполнить 28% из запланированных работ. В 2020 году – 44% работ. До 2023 года строительство двух станций – Проспект Правды и Мостицкая – будет завершено.

По материалам Комментарии
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