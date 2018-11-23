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Капитальный ремонт станции метро возле КПИ обойдется городу в 20 млн гривен

Капитальный ремонт станции метро возле КПИ обойдется городу в 20 млн гривен

В Киеве намерены провести капитальный ремонт станции метро “Политехнический институт”.

Объявление о тендере размещено на сайте госзакупок ProZorro, пишет Сегодня.

Предполагается, что ремонт станции завершится до 25 апреля 2019 года. На проведение ремонта власти намерены потратить 19,6 млн гривен. В ходе ремонта будет заменена система визуальной навигации, электрочасы на станции, планируется увеличить размер букв в названии.

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Кроме того, будут отремонтированы ямы для отвода талой воды, заменены чугунные решетки, входные двери станут шире, а стекло на дверях сделают ударостойким. Также на станции поменяют все технические заборы, поручни, обустроят рабочие места для дежурной, установят турникеты для людей на инвалидных колясках.

По материалам Сегодня
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