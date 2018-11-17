Кличко заявил о начале строительства метро на Виноградарь

Столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, открывая заседание Киевсовета.

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“Мы возвращаем в соответствии с решением Киевсовета 1,1 млрд грн на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договор уже подписан. Мы фактически возрождаем метро в столице”, – заявил Кличко.

Кроме того, отметил он, на заседании во вторник Киевсовет планирует скорректировать бюджет столицы на 2018 год, а именно “перераспределить расходы на важные направления”.