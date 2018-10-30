В Киеве возле шести станций метро установят бесплатные велопарковки

В Киеве в течение 2018 и 2019 годов рядом со станциями киевского метрополитена установят крытые велоперехватывающие паркинги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Так, велоперехватывающие паркинги планируется разместить возле шести станций столичного метрополитена:

«Теремки»;

«Выставочный центр»;

«Васильковская»;

«Лыбидская»;

«Почайна»;

«Минская».

Сообщается, что на специальном велопаркинге можно будет припарковать одновременно 20 велосипедов. Парковка будет бесплатна для пользователей велосипедов.

Заказиком работ и балансодержателем велоперехватывающих паркингов определено КП «Киевтранспарксервис».

Финансирование работ будет осуществляться в рамках общественного бюджета № 608 в соответствии с показателями, утвержденными решением Киевсовета «О бюджете города Киева на 2018 год». Ориентировочная сметная стоимость – 400 тыс. грн.

При условии положительных результатов ожидается установка крытых велопаркингов возле всех станций метрополитена.

“При установке крытых велопаркингов на всех станциях метро по меньшей мере 1000 человек смогут выбирать велосипед для ежедневных поездок, что, в свою очередь, поможет достичь индикатора стратегии развития Киева до 2025 года – 5% поездок на велосипеде” – говорится в сообщении.