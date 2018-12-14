В Украине производство сельхозпродукции растет рекордными темпами

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 8,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства за 11 месяцев увеличились на 11,2%, объемы продукции животноводства – на 0,4%.

Сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 13,4%, хозяйства населения – на 2,0%.