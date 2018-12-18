Посылки по-новому: сколько правительство хочет собрать денег с заграничных отправлений украинцев

По подсчетам Кабмина, снижение безналогового порога для посылок украинцев из-за границы со €150 до €100, которое вступает в силу с 1 июля 2019 года, принесет казне дополнительно от 350 млн грн до 500 млн грн.

Такую оценку высказал замминистра финансов Сергей Верланов.

При этом чиновник заверил, что новая налоговая норма коснется лишь небольшой части украинцев.

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«По разным подсчетам, которые мы провели вместе с почтовыми операторами, после этого к разряду «облагаемых» перейдет незначительный процент посылок – не более 5%. А уже с 1 января 2021 заработает электронная система учета и регистрации этих посылок», – объяснил замминистра.

Он уверен, что такое снижение пороговой суммы не является критичным. И вспомнил, что в ЕС аналогичный лимит установлен на уровне €22. К слову, аналогичную планку украинские чиновники предлагали установить еще в 2016 году.

В Кабмине заверяют, что таким образом борются не столько с простыми украинцами, сколько с серыми импортерами. Именно им станет сложнее использовать схему «почтового импорта» для уклонения от налогообложения.

«Здесь вопрос в уклонении от уплаты пошлины продавцами бытовой электроники, которая стоит именно от 100 до 150 евро. Прежде всего, это сегмент мобильных телефонов. Например, во время недавней Black Friday была реклама одного из интернет-магазинов о том, что один и тот же мобильный телефон стоит 4990 гривен или 4500 гривен и внизу красненьким примечание: поскольку товар находится в Польше, передаваться будет почтовой компанией в течение 7 дней. Разница – 500 гривен. И именно против таких «умников» должна работать эта норма», – резюмировал Верланов.

После того, как новая норма вступит в силу, украинцы будут платить с каждой посылки, стоимость которой превышает €100, пошлину размером 10% и 22% НДС. Правда не со всей суммы, а только с той части, которая будет превышать установленный порог. Например, сумма налогов и сборов с посылки ценой €200 составит €32. При этом избежать уплаты будет крайне затруднительно – ответственными за правильное начисление пошлины и НДС будут почтовые операторы.