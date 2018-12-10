Откуда украинцы заказывают больше всего товаров

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Основной страной, из которой поступают в Украину посылки, являются Китай и регион Юго-Восточной Азии. Из-за большей стоимости товаров на американских и европейских сайтах они не так популярны среди украинцев. Хотя сейчас наблюдается постепенный рост количества заказов из США и Европы на 10-15%.
Об этом рассказали в Укрпочте.
Наиболее популярны китайские онлайн-магазины AliExpress, Joom, JD, Gearbest, Wish. Среди европейских пользуются спросом Asos, Next. “Черная пятница” в Китае 11 ноября побила рекорды и собрала более 1 млрд посылок в сутки.
“Официально AliВaba Group не комментирует количество посылок. Можно лишь заметить, что в Украине в этом году по сравнению с прошлым заказывали на 40% больше товаров. Во время массовых распродаж поступает в 12 раз больше посылок, чем в обычный день”, – говорят в госпредприятии.
Укрпочта прошлом году перевезла почти 7 млн кг международных отправлений. Из них экспортно-импортных операций – 5,9 млн кг посылок и 1 млн кг транзитных посылок. Основными экспортными странами, в которых Укрпочта осуществляла доставку, стали США, Израиль, Канада, Великобритания. Крупнейшими импортерами в свою очередь были Китай, Нидерланды (как транзитный хаб), Израиль и США.
С 1 июля 2019 года посылки украинцев стоимостью более 100 евро будут облагаться налогом и пошлиной. Но зато отменена норма о “трех посылках”, которую в Укрпочте активно критиковали.
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“Мы выступаем за свободный рынок импорта/экспорта и считаем, что в норме об изменении таможенного лимита нужно учесть все расходы государства, операторов доставки граждан, фискальной службы. А также принять во внимание возможное количество уплаты налогов. Потому опыт других стран мира показывает отрицательную динамику, когда такие решения принимаются без просчета реального бизнес-кейса. Такие изменения возымеют влияние на рынок. Но больше всего они коснутся операторов доставки, предоставляющих свой сервис для премиум-товаров. В Укрпочте количество посылок, которые будут превышать лимит в 100 евро, минимально”, – отметили в компании.
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