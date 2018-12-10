Запорожье получило первые одиннадцать белорусских автобусов

Коммунальное предприятие “Запорожэлектротранс” получило первые 11 автобусов, приобретенных на условиях лизинговой программы с ПАО “Укргазбанк”.

“Белорусские МАЗы, вместимостью 100 пассажиров, несмотря на достаточно большие габариты, достаточно маневренные. Они разработаны специально для работы на маршрутах города. Одной из их главных преимуществ является то, что в них низкий пол. Это муниципальный транспорт – он удобнее, а главное – безопаснее”, – говорит старший мастер автобусного парка Василий Сиденко.

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В июне этого года «Запорожэлектротранс» получил разрешение на покупку автобусов большой вместимости. Как сообщается на сайте государственных закупок Prozorro, общая стоимость лизинга с ПАО АБ “Укргазбанк” – 183,4 млн грн.

5 декабря этого года между банковским учреждением и коммунальным предприятием было подписано дополнительное соглашение на получение 50 автобусов МАЗ 203085.

Первые 11 автобусов уже в Запорожье, еще 8 должны поступить до конца месяца, остальные ожидают в течение следующего года.

Мягкий салон, информационное табло изнутри и снаружи, трафарет с номером маршрута – такие автобусы уже работают в Киеве, Кропивницком и Днепре. Запорожье также постепенно обновляет подвижной состав коммунального транспорта.

За два предыдущих года для «Запорожэлектротранса» было приобретено 45 больших автобусов. Они обслуживают маршруты большой протяженности №17, №18, №72, №59. Главная их задача – обеспечить связь спальных районов с центром города, вывоза пассажиров в часы «пик».

В проекте бюджета города на 2019 год предусмотрено 77,6 млн гривен – эти средства будут направлены на выплаты по договорам лизинга.