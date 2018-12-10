Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 288 0

Запорожье получило первые одиннадцать белорусских автобусов

Запорожье получило первые одиннадцать белорусских автобусов

Коммунальное предприятие “Запорожэлектротранс” получило первые 11 автобусов, приобретенных на условиях лизинговой программы с ПАО “Укргазбанк”.

“Белорусские МАЗы, вместимостью 100 пассажиров, несмотря на достаточно большие габариты, достаточно маневренные. Они разработаны специально для работы на маршрутах города. Одной из их главных преимуществ является то, что в них низкий пол. Это муниципальный транспорт – он удобнее, а главное – безопаснее”, – говорит старший мастер автобусного парка Василий Сиденко.

Читайте также: В Запорожской области подорожает проезд в пригородных автобусах

В июне этого года «Запорожэлектротранс» получил разрешение на покупку автобусов большой вместимости. Как сообщается на сайте государственных закупок Prozorro, общая стоимость лизинга с ПАО АБ “Укргазбанк” – 183,4 млн грн.

5 декабря этого года между банковским учреждением и коммунальным предприятием было подписано дополнительное соглашение на получение 50 автобусов МАЗ 203085.

Первые 11 автобусов уже в Запорожье, еще 8 должны поступить до конца месяца, остальные ожидают в течение следующего года.

Мягкий салон, информационное табло изнутри и снаружи, трафарет с номером маршрута – такие автобусы уже работают в Киеве, Кропивницком и Днепре. Запорожье также постепенно обновляет подвижной состав коммунального транспорта.

За два предыдущих года для «Запорожэлектротранса» было приобретено 45 больших автобусов. Они обслуживают маршруты большой протяженности №17, №18, №72, №59. Главная их задача – обеспечить связь спальных районов с центром города, вывоза пассажиров в часы «пик».

В проекте бюджета города на 2019 год предусмотрено 77,6 млн гривен – эти средства будут направлены на выплаты по договорам лизинга.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина