НКРЭКУ установила тариф для Укргидроэнерго и Энергоатома на 2019

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла инвестиционную программу и установила тариф на 2019 год для ЗАО “Укргидроэнерго” и НАЭК “Энергоатом”.
Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.
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“Сегодня одобрили инвестиционную программу и установили тариф на 2019 для “Укргидроэнерго”, которые полностью соответствуют программе развития гидроэнергетики до 2026 года и является действенным механизмом решения проблем узких мест, существующих в ОЭС Украины”, – отметила она.
Она также отметила, что НКРЭКУ одобрила инвестиционную программу и установила тариф на 2019 для Энергоатома, который вырос на 4% до 56,67 копеек.
Кривенко отметила, что тариф установлен в соответствии с экономически обоснованными затратами и объемами генерации электрической энергии в соответствии с прогнозным балансом.
“В процессе открытых обсуждений было принято решение дополнительно учесть обоснования расходов на 747 млн гривен. Это сделало невозможным уменьшение тарифа по сравнению с одобренным, которое могло бы возникнуть в связи с пересмотром прогнозного баланса, которым предусмотрено увеличение объемов генерации”, – отметила она.
По словам главы НКРЭКУ, решение было принято, балансируя интересы потребителя и производителя.
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