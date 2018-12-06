НКРЭКУ снова закладывает в тарифе цену угля ниже европейских индексов

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НКРЭКУ в обосновании принятия оптово-розничной цены на 2019 год, предлагает заложить в тариф цену угля ниже, чем реальные спотовые цены на мировых рынках. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Регулятора обоснование к решению НКРЭКУ “Про утверждение оптовой прогнозной рыночной цены на 2019 год”.
Регулятор отмечает, что цена угля в тарифе на 2019 составит 92,79 $/тонну. Эта сумма рассчитана по формуле Роттердам+ как средняя рыночная цена на европейском рынке за ноябрь 2017 – октябрь 2018 года.
При этом спотовые цены на европейских рынках существенно выше. “Средняя рыночная цена угля на европейском рынке за октябрь 2018 составляет 99,5 $/тонну, что на 7,3% или на 6,7 $/тонну выше”, – отмечают в Комиссии.
Напомним, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко ранее заявляла, что формула Роттердам+ сдерживает рост тарифов для населения и промышленности. Экономия составляет до 40 млрд. Председатель НКРЕКП еще раз подчеркнула, что установление предельной цены угля в тарифе на электроенергию сдерживает их рост, а не наоборот.
Как сообщалось, Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL обнародовала отчет по методике определения прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии в Украине. Европейские эксперты признали формулу Роттердам+ обоснованным подходом.
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