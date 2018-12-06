"Киевводоканал" просит оплатить счета за воду, не дожидаясь платежки

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“Киевводоканал” обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.
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Отмечается, что просьба касается тех пользователей, которые оплачивают коммунальные счета онлайн и могут отследить свои начисления. В “Киевводоканале” мотивировали это тем, что “Новый год нужно начинать без долгов”.
“Просим всех, кто платит электронным способом за холодное водоснабжение и холодное и горячее водоотведение, и имеет возможность отслеживать свои начисления, оплатить их как можно быстрее, не ожидая поступления платежек”, – говорится в сообщении предприятия.
Также известно, что платежки за пользование водой в декабре жители столицы получат в середине января 2019 года.
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