"Киевводоканал" просит оплатить счета за воду, не дожидаясь платежки

“Киевводоканал” обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.

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Отмечается, что просьба касается тех пользователей, которые оплачивают коммунальные счета онлайн и могут отследить свои начисления. В “Киевводоканале” мотивировали это тем, что “Новый год нужно начинать без долгов”.

“Просим всех, кто платит электронным способом за холодное водоснабжение и холодное и горячее водоотведение, и имеет возможность отслеживать свои начисления, оплатить их как можно быстрее, не ожидая поступления платежек”, – говорится в сообщении предприятия.

Также известно, что платежки за пользование водой в декабре жители столицы получат в середине января 2019 года.