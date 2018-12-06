Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк

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Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.
Об этом рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский.
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“Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся”, – сказал Случинский.
По его словам, некоторые страны не поднимают пенсионный возраст прямо сейчас, но принимают решение, что начнут это делать, например, через пять лет.
“Это позволяет людям перестроиться и приспособиться к новым правилам. Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно. Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем”, – заявил он.
Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом, считает представитель Всемирного банка.
“Мы находимся в переходном периоде повышения требуемого страхового стажа и возраста выхода на пенсию, поэтому чтобы накладывать на это повышение пенсионного возраста, нужно все продумать”, – сказал Случинский.
Закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября 2017 года, он вступил в силу 11 октября.
Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.
В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.
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