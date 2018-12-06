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Tesla хочет отсудить у экс-сотрудника 167 млн долларов

Tesla хочет отсудить у экс-сотрудника 167 млн долларов

Американская компания по производству электрокаров Tesla еще с лета текущего года судится со своим бывшим инженером Мартином Триппом с целью получить более 167 млн долларов компенсации.

Об этом сообщает американское бизнес-издание CNBC.

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В частности, фирма обвиняет экс-сотрудника в падении акций Tesla.

Ранее Трипп заявил, что компания при сборке авто в штате Невада укомплектовывала их поврежденными модулями батарей. В ответ адвокат бывшего сотрудника заявил, что обвинения Tesla против его подзащитного абсурдны, а сам Трипп подал встречный иск против фирмы на 1 млн долларов.

Решение судиться с компанией он объяснил тем, что из-за ложных обвинений со стороны Tesla ему начали угрожать, что привело к стрессу и проблемам со здоровьем. Поэтому Трипп ожидает получить возмещение в размере миллиона долларов и публичное опровержение распространяемой о нем информации.

По материалам Деньги.ua
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