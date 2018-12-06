Tesla ищет подрядчиков для строительства завода в Китае

Tesla Inc запустила тендерный процесс по строительству завода Shanghai Gigafactory в Шанхае.

Согласно документам, размещённым на местной тендерной платформе, с которыми ознакомилось агентство Reuters, по крайней мере один подрядчик уже начал закупку материалов, что свидетельствует о неизбежности строительства объекта.

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В числе претендентов на выполнение строительных работ, участвующих в тендере, источники назвали компанию Shanghai Construction Group. Согласно данным, опубликованным на сайте China Minmetals, Shanghai Baoye Group, входящая в состав её дочернего предприятия, готовится к поставке во второй половине декабря свай для закладки фундамента.

Хотя Tesla отказалась от комментариев, а Shanghai Construction Group не ответила на запрос что-либо рассказать по этому поводу, представитель China Metallurgical Group Corp, «дочки» China Minmetals, подтвердил участие компании в этом проекте.

Tesla столкнулась с растущей конкуренцией в Китае со стороны отечественных производителей электромобилей. Продажи компании Илона Маска значительно упали после того, как Китай поднял пошлины на ввоз автомобилей из США, что побудило её снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своей продукции.