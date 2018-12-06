Как будет выглядеть пикап Tesla

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В сервисе микроблогов Twitter появилось рендерное изображение американского электрического пикапа, над которым сейчас работает компания Tesla.
На фото показан пикап очень больших размеров, почти легкий коммерческий грузовик. Вряд ли серийный пикап Tesla будет иметь такие гигантские размеры.
Думаем, что речь может идти, скорее всего, про полноразмерный пикап или, может, про автомобиль с увеличенной колесной базой. Его размеры могут быть больше, чем размеры F150 Raptor. Американцы, конечно, любят большие автомобили, но не такие, которые по своим размерам превосходят автобусы.
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