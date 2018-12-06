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Приватбанк запустил свои банкоматы на станциях метро в Киеве

Приватбанк запустил свои банкоматы на станциях метро в Киеве

ПриватБанк запустил свои банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций киевского метро: «Крещатик», «Театральная» и «Арсенальная».

Как сообщает пресс-служба финучреждения, сегодня на этих станциях работают банкоматы ПриватБанка и 9 терминалов самообслуживания, которые позволяют совершать платежи и любые другие банковские операции.

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Согласно подписанному с КП «Киевский метрополитен» соглашению до конца года ПриватБанк планирует установить 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях метро.

«Несмотря на то, что реализация этого нужного людям проекта в силу технических трудностей заняла больше года, мы вместе с руководством метрополитена надеемся завершить оборудование банковскими комплексами всех крупнейших станций подземки до нового года» – отмечает руководитель направления «Розничный бизнес» ПриватБанка Алексей Шабан.

Кстати, на портале finance.ua можно заказать кредитную карту Приватбанка, а также выбрать карту в другом банке. Для этого создали специальный Сервис для выбора кредитных карт.

Выбрать кредитную карту

По материалам НВ
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