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ПриватБанк увеличил прибыль сразу до 7 млрд грн

ПриватБанк увеличил прибыль сразу до 7 млрд грн

ПриватБанк за январь-октябрь 2018 года заработал чистую прибыль в размере 7,068 млрд грн.

Еще по итогам 9 месяцев прибыль ПриватБанка составляла 5,093 млрд грн.

И это был максимальный показатель среди других банков.

Прирост чистой прибыли за октябрь составил 1,975 млрд грн (больше половины от прироста прибыли всей банковской системы – 3,89 млрд грн).

Прибыль госбанка могла быть еще выше, если бы ему не пришлось в сентябре покрывать убытки прошлых периодов в размере 5,9 млрд грн.

Прибыльность ПриватБанка в октябре вызвана значительными процентными доходами (2,54 млрд грн) на фоне низких процентных расходов (1,17 млрд грн). Чистый комиссионный доход ПриватБанка составил 1,65 млрд грн.

Отчисления в резервы в октябре составили всего 195 млн грн.

Административные расходы ПриватБанка в октябре составили 1,1 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
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