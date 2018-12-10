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Регулятор пояснил перенос суточной балансировки на 1 марта

Регулятор пояснил перенос суточной балансировки на 1 марта

Перенос суточной балансировки газа на 1 марта 2019 года связан с тем, что “Укртрансгаз” не наладил нормальную работу платформы, куда участники рынка обязаны загружать данные о поставках и потреблении.

Об этом сказала директор нефтегазового департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.

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“Не нужно свои проблемы на кого-то перекладывать. Если они не смогли наладить нормальную работу своей платформы и договориться с участниками рынка, то это их проблемы. Мы всю “нормативку” утвердили для суточной балансировки, пошли навстречу рынку и перенесли запуск на 1 марта”, – сказала она.

“Укртрансгаз” в свою очередь обвиняет в саботаже платформы облгазы группы “Региональная газовая компания” (РГК) Дмитрия Фирташа. Якобы они подавали в систему заявки на подачу газа потребителям, которые уже заключили договора с другими поставщиками, а потом начали отключать предприятия из-за отсутствия подтвержденных номинаций.

“Регулятор своим постановлением от 28 сентября обязал операторов газораспределительных систем наполнить платформу актуальной информацией до 15 октября. Но они передали тот объем информации, который считали необходимым. По состоянию на 19 ноября хотя бы один раз предоставляли информацию только 28 из 44 облгазов. Не четыре раза в день, как этого требует Кодекс. 13 облгазов вообще ни разу не загрузили информацию о потреблении газа”, сказала главный юрист “Укртрансгаза” Татьяна Федорова.

В свою очередь директор департамента распределения природного газа РГК Сергей Бондарь заявил, что платформа “Укртрансгаза” имеет серьезные технические недостатки и работать с ней фактически невозможно.

“Там слишком много ошибок. Мы, наверное, единственные со всей Украины, кто им грузит необходимые данные четыре раза в сутки. Мы просим у Евросоюза провести аудит этой системы, если вдруг она в таком виде запустится – настанет коллапс. То, что произошло в декабре с отключениями, по сравнению с этим будет казаться мелочью”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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