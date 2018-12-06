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Аэропорт Николаев планирует запуск международных рейсов уже в декабре

Аэропорт Николаев планирует запуск международных рейсов уже в декабре

26 декабря из аэропорта Николаев планируется вылет первого международного рейса. Ожидается, что им станет чартер в Шарм-эль-Шейх.

Такую информацию подтвердил и.о. директора коммунального предприятия “Николаевский международный аэропорт” Федор Барна.

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“Да, официально подтверждаю. Туроператоры уже начали продажу, да, это правда. Мы готовы первый рейс запустить хоть сегодня. У нас уже полностью все готово. Но вот первый рейс все же состоится 26 декабря”, – заявил Барна.

Вместе с тем, одно из николаевских турагентств распространило в Facebook информацию, что “вылеты из Николаева в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться по средам с 26 декабря 2018 года и просчитаны до конца мая 2019 года”.

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По материалам Центр транспортных стратегий
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