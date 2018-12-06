В Украине назвали самые пунктуальные авиакомпании

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Мининфраструктуры Украины опубликовало рейтинг самых пунктуальных иностранных авиакомпаний, которые летали в Украину в ноябре. В тройку лидеров вошли Czech Airlines, Swiss, Air Arabia, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
На четвертом и пятом месте оказались Qatar Airways и турецкая Onur. Они выполнили 30 и 60 рейсов каждая. Потом в рейтинге идут:
Крупнейшие европейские лоукостеры, которые присутствуют на украинском рынке – Ryanair и Wizz Air не попали в десятку лучших. Ирландцы оказались пунктуальны на 79,7% при 222 рейсах, а венгеры – 81,5% при 406 рейсах.
Больше всего задерживают рейсы авиакомпании Air Malta и Air France – 60%/5 рейсов и 57,1%/28 рейсов соответственно.
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