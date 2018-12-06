Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 92 0

В Украине назвали самые пунктуальные авиакомпании

В Украине назвали самые пунктуальные авиакомпании

Мининфраструктуры Украины опубликовало рейтинг самых пунктуальных иностранных авиакомпаний, которые летали в Украину в ноябре. В тройку лидеров вошли Czech Airlines, Swiss, Air Arabia, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

На четвертом и пятом месте оказались Qatar Airways и турецкая Onur. Они выполнили 30 и 60 рейсов каждая. Потом в рейтинге идут:

  • турецкий лоукостер Pegasus (96,2% пунктуальности, 105 рейсов);
  • Alitalia (93,3%, 15 рейсов);
  • Georgian Airways (92,9%, 28);
  • Tarom (92,3%, 13);
  • Air Baltic (90,2 за 82 рейса).

Крупнейшие европейские лоукостеры, которые присутствуют на украинском рынке – Ryanair и Wizz Air не попали в десятку лучших. Ирландцы оказались пунктуальны на 79,7% при 222 рейсах, а венгеры – 81,5% при 406 рейсах.

Больше всего задерживают рейсы авиакомпании Air Malta и Air France – 60%/5 рейсов и 57,1%/28 рейсов соответственно.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина