В Украине назвали самые пунктуальные авиакомпании

Мининфраструктуры Украины опубликовало рейтинг самых пунктуальных иностранных авиакомпаний, которые летали в Украину в ноябре. В тройку лидеров вошли Czech Airlines, Swiss, Air Arabia, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

На четвертом и пятом месте оказались Qatar Airways и турецкая Onur. Они выполнили 30 и 60 рейсов каждая. Потом в рейтинге идут:

турецкий лоукостер Pegasus (96,2% пунктуальности, 105 рейсов);

Alitalia (93,3%, 15 рейсов);

Georgian Airways (92,9%, 28);

Tarom (92,3%, 13);

Air Baltic (90,2 за 82 рейса).

Крупнейшие европейские лоукостеры, которые присутствуют на украинском рынке – Ryanair и Wizz Air не попали в десятку лучших. Ирландцы оказались пунктуальны на 79,7% при 222 рейсах, а венгеры – 81,5% при 406 рейсах.

Больше всего задерживают рейсы авиакомпании Air Malta и Air France – 60%/5 рейсов и 57,1%/28 рейсов соответственно.